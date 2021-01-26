СБУ признала Россию главной угрозой нацбезопасности

Служба внешней разведки Украины (СБУ) считает, что Россия является главной угрозой безопасности страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Основным источником угроз безопасной среде на Украине и вокруг нее в ближайшие годы будет оставаться Российская Федерация», — заявлено в документе.

В украинской разведке считают, что Москва стремится удержать Украину в сфере своего влияния и хочет не допустить ее сближения с европейскими или евроатлантическими партнерами.

СБУ также обвинила Россию в использовании природных ресурсов как инструмента геополитики, а пандемии коронавируса — для усиления влияния в регионах стратегического приоритета, путем манипуляций в кампании по вакцинации.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает покаяния от президента России. Он выразил надежду, что российский лидер приедет с визитом на Украину и поклонится памятнику воевавшим в Донбассе.