Иран назвал условие возвращения к выполнению «ядерной сделки»

Иран возобновит выполнение обязательств по сокращению своей ядерной программы, если США отменят введенные против страны санкции, заявил иранский министр иностранных дел Джавад Зариф после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зариф напомнил, что в период с 21 по 23 февраля Иран должен прекратить выполнение дополнительного протокола Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). При этом он добавил, что этого можно будет избежать, если США отменят санкции и не станут вмешиваться в экономическое сотрудничество между Ираном и миром.

В этом случае Иран не только не будет мешать допуску инспекторов МАГАТЭ по доппротоколу, но и возобновит полное выполнение ранее сокращенных обязательств по «ядерной сделке», пояснил глава МИД страны.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что страна вернется к «ядерной сделке», если то же самое сделают Соединенные Штаты.

Тегеран никогда не подтверждал, что ведет разработку ядерного оружия. В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из сделки.