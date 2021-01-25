Эксперты России и США начали работу над продлением СНВ-3

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские и американские эксперты начали работу над продлением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Эксперты активно работают на этом направлении, это практическая работа, и она стартовала», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что США готовы предложить России продление ДСНВ на пять лет. Москва в свою очередь поприветствовала желание Вашингтона продлить договор.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.