США пригрозили пересмотром соглашения с талибами*

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, беседуя с советником по национальной безопасности Афганистана, отметил, что Вашингтон может пересмотреть соглашение с движением Талибан. Об этом пишет «Интерфакс».

»Г-н Салливан ясно дал понять намерение США пересмотреть соглашение между США и Талибаном (организация запрещена в России) от февраля 2020 года, в том числе оценить, выполняет ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группировками, сокращению насилия в Афганистане и участию в содержательных переговорах с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами», — приводятся слова официального представителя СНБ США Эмили Хорн.

Салливан также усомнился, что Талибан выполняет обязательства по соглашению.

Ранее полиция освободила пассажиров захваченного талибами* автобуса в Афганистане.