В Белоруссии рассказали о сроках принятия решения по поводу участия в ДОН

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов рассказал, когда власти страны примут решение в отношении Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это будет сделано после официального уведомления от России по поводу выхода из ДОН и проведения соответствующих внутригосударственных процедур.

В свою очередь Россия планирует принять итоговое решение по выходу из договора по результату диалога с администрацией избранного президента США Джо Байдена.

Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (всего ДОН в разное время подписали 33 страны).

22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из Договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН.