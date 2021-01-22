Пентагон поддержал стремление Байдена продлить ДСНВ

Министерство обороны США поддерживает намерение президента Джо Байдена продлить российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет.

Соответствующее заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби опубликовано на сайте ведомства.

«Решение президента Байдена продлить на пять лет договор СНВ способствует укреплению обороны страны. Соблюдение Россией условий договора служит интересам нашей национальной безопасности, и американцы будут в большей безопасности, если договор будет продлен», – указано в заявлении.

Кроме того, продление соглашения даст США и России новые возможности для поиска новых форматов договоров о сокращении вооружения, отмечает Кирби.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что администрация Байдена вступает за продление ДСНВ на максимальный предусмотренный соглашением срок в пять лет.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.