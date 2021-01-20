Байден назначил Дэвида Норквиста и.о. главы Пентагона

Президент США назначил исполняющим обязанности главы Пентагона Дэвида Норквиста. Об этом информирует The Hill.

Во время президентства Дональда Трампа Норквист занимал пост заместителя министра обороны. Теперь же он будет руководить Пентагоном до тех пор, пока сенат не утвердит его преемника.

Ранее Байден назначил временных министров финансов и юстиции, а также временного главу Госдепартамента. Так, исполнять обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, временным главой министерства финансов станет Энди Бокол, министерства юстиции – Монти Уилкинсон, указано в сообщении.