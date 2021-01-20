Будущий глава Пентагона назвал РФ и Китай основными вызовами для США

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия и Китай являются основными вызовами для США. Его словам приводит РИА «Новости».

Он выразил мнение, что Национальная стратегия обороны 2018 года правильно называет эти две страны «основными вызовами, которые нарушают глобальную атмосферу безопасности.

«Но я считаю, что Китай — это наибольший приоритет из-за его подъема и масштаба его военной модернизации», — заявил Остин.

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