Блинкен выступил в поддержку идеи предоставления Украине летального оружия

Кандидат на должность госсекретаря США Энтони Блинкен поддержал идею предоставления Украине летального оружия. Такое заявление он сделал во вторник, 19 января, на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената по рассмотрению своей кандидатуры, передает РИА «Новости».

«Я поддерживаю предоставление этих летальных оборонительных средств Украине», — заявил Блинкен во время своего выступления на слушаниях.

Ранее сообщалось, что Украина получит от США $250 млн военной помощи.