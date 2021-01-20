Блинкен выступил в поддержку идеи предоставления Украине летального оружия
Антон Демидов
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Кандидат на должность госсекретаря США Энтони Блинкен поддержал идею предоставления Украине летального оружия. Такое заявление он сделал во вторник, 19 января, на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената по рассмотрению своей кандидатуры, передает РИА «Новости».
«Я поддерживаю предоставление этих летальных оборонительных средств Украине», — заявил Блинкен во время своего выступления на слушаниях.
Ранее сообщалось, что Украина получит от США $250 млн военной помощи.
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