Небензя призвал США прекратить «бряцание оружием» и процитировал Мартина Лютера Кинга

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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5... Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5...
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5...
Mary Altaffer/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности в понедельник, 18 января, привел цитату Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Отмечается, что в третий понедельник января в США чтут память этого борца за права темнокожего населения, который родился 15 января.

На заседании Совбеза, посвященном сотрудничеству ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал действия «режимов Сирии и Ирана» в Ближневосточном регионе. Свою речь он закончил, процитировав Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это».

«В день памяти Мартина Лютера Кинга я бы хотел вслед за нашими американскими коллегами вспомнить другую его цитату, которую они, видимо, не любят воспроизводить: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели», — сказал Небензя.

Он отметил, что американской стороне следует «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку вооружений в регионе».

Российский дипломат также напомнил Совбезу о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. Небензя указал, что это «приглашение к диалогу» и «к миру в противовес приглашению к войне».

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