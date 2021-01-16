Эксперт назвал способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России

Нарастающая военная активность США, стран НАТО и их союзников у границ России говорят о том, что они готовятся к войне с РФ. Такое мнение выразил в статье для «Военно-промышленного курьера» заместитель президента РАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт считает, что силы государств Североатлантического альянса и их союзников превосходят российские. Поэтому российским вооруженным силам, в частности, Военно-морскому флоту, предстоит решать задачи оборонительного характера.

Сивков уверен, что сейчас следует акцентировать свое внимание на защите акватории прилегающих к побережью районов океанов и морей, а также необходимо искать новые способы стратегического применения сил ВМФ.

«Ведь именно такая ситуация сегодня складывается для нашего ВМФ, поскольку американский флот имеет значительное превосходство», — отметил он, добавив, что в будущем флот Китая может вырваться вперед.

Специалист обратил внимание на то, что палубная авиация авианосцев США может наносить удары большими группами авиации на удалении не более 700 километров. Против них можно использовать береговые аэродромы, широкополосные мины — их можно установить в глубоководных районах. Если применять этот вид оружия на глубине до 5 тыс. метров, это даст возможность создавать «минную угрозу» в тех местах, где могут действовать авианосцы противников.

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