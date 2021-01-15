Атомную подводную лодку спецназначения «Ульяновск» передадут ВМФ до 2027 года

В России строится атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск», ее передадут ВМФ России в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Отмечается, что субмарина является третьим по счету носителем ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» и будет сдана вместе со средствами поражения. Предыдущие носители передавались без них.

Как уточняется, в настоящий момент завершается строительство корпуса корабля, вскоре стартуют его гидравлические испытания на заводе «Севмаш».

Ранее стало известного что ВФМ России совместно с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания атомной подводной лодки — носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Тревожный сигнал»: в США опасаются «Посейдона»

— ВМФ ведет испытания первой подлодки - носителя аппаратов «Посейдон»