В Турции назвали условие покупки второго комплекта C-400 у России

Глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир рассказал, на каких условиях Анкара готова закупить у России второй комплект зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, передает телеканал CNN Turk.

По словам Демира, важнейшим условием является передача технологий.

«Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», — сказал он.

Демир отметил, что полученные ЗРС готовы к эксплуатации и будут использованы при необходимости.

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