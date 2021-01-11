Солдату-срочнику из Тувы готовы помочь перевестись в другую воинскую часть

Тувинский солдат-срочник, который, по данным СМИ, пожаловался на дискриминацию в воинской части Ростова Великого из-за своей фамилии Шойгу, может перевестись в другое место, если направит официальное обращение в компетентные органы. Об этом сообщили «Газете.Ru» в общественной организации «Комитет солдатских матерей России».

Накануне несколько изданий сообщили, что солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу записал видеообращение, в котором сообщил о дискриминации тувинцев, проходящих службу в воинской части в Ростове Великом. По словам военнослужащего, он тоже подвергается «третированию», причина — одна фамилия с министром обороны России. Позже в пресс-службе Западного военного округа опровергли информацию о том, что срочник — однофамилец Шойгу.

В «Комитете солдатских матерей России» рассказали «Газете.Ru», что ни к ним, ни в правоохранительные органы Ярославской области таких обращений от солдата не поступало. Срочнику посоветовали связаться с сотрудниками общественной организации, чтобы получить помощь.

«Родителям или самому срочнику нужно обратиться в правоохранительные органы или к нам, чтобы это была не какая-то фейковая информация. Когда у нас четко имеется фамилия и имя, чьи права и законные интересы притесняются, то в отношении данного лица будет проводиться проверка вплоть до сначала прикомандирования данного военнослужащего в другую воинскую часть, а в последующем — его перевода в ту воинскую часть, в которую он захочет. Это уже будет в наших силах», — сказал «Газете.Ru» юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин.

Ранее глава республики Тува Шолбан Кара-Оол заявил, что власти региона через военное командование выяснят объективность изложенной солдатом информации. Кара-Оол планирует держать на личном контроле историю со срочником и приехать в воинскую часть, где служит он и его товарищи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу заявил о дискриминации в армии