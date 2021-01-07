Украинский националист заявил о деморализации ВСУ

Украинская информационно-пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью провалена, заявил лидер националистической организации «Братство» (организация запрещена в России)* (запрещена в России) Дмитрий Корчинский. Его слова передает РИА «Новости».

«Мы видим в целом деморализацию войск», — сказал Корчинский об украинских военных.

Он отметил, что население даже подконтрольных Киеву территорий смотрит исключительно российское телевидение и телеканалы самопровозглашенных республик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

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