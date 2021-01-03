Современные ПТРК «Хризантема-С» поступят на вооружение ЗВО

Современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С» в 2021 году поступят на вооружение Таманской дивизии Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО, передает «Интерфакс».

«В Таманскую мотострелковую дивизию гвардейской танковой армии ЗВО на замену противотанковым ракетным комплексам «Штурм» в 2021 году поступит более 18 новых ПТРК «Хризантема-С» на гусеничном шасси», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ПТРК предназначен для уничтожения современной и перспективной бронетехники, оснащенной динамической защитой, а также инженерных и фортификационных сооружений, надводных, малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокуратура ЗВО не нашла подтверждений отправки срочников воевать на Украину

— Псковские мотострелки приступили к отработке навыков ведения боя в городских условиях

— Россия увеличила боевой потенциал на западной границе