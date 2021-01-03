Двое французских военных погибли в ходе операции в Мали в субботу. Как передает РИА «Новости», об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Согласно сообщению, автомобиль, в котором находились военнослужащие, был поражен самодельным взрывным устройством во время операции в районе Менака.

В результате атаки ранения получил третий военнослужащий, его жизни ничего не угрожает.

Ранее Елисейский дворец сообщал о гибели трех французских военных в Мали. Их бронемашина также была поражена самодельным взрывным устройством во время участия в операции в районе Хомбори. Ответственность за гибель военнослужащих взяла организация «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», имеющая связи с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ).