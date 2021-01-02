РЛС «Воронеж» достроят в Коми в 2021 году

Строительство радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении намерены закончить в Коми в 2021 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«В этом году планируется завершить строительство РЛС «Воронеж» в республике Коми», — указано в сообщении.

Отмечается, что семь таких станций настоящее время несут боевое дежурство на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей и Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Они являются основой радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

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