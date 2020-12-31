США обнародуют данные с предложением наград КНР за нападения на американцев в Афганистане

Власти США заявили о намерении рассекретить данные, в которых утверждается, что Китай якобы предлагал денежные средства за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Об этом сообщает Axios ссылкой на двух представителей администрации США высокого ранга.

Собеседники отмечают, что подготовленные разведданные не имеют официального подтверждения.

Источники уточняют, что эта информация была представлена действующемупрезиденту США Дональду Трампу его помощником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном еще 17 декабря.

По словам собеседников портала, профильные ведомства проводят проверку разведданных на фоне принятого решения рассекретить эту информацию.

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