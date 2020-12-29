Министры обороны РФ и Белоруссии обсудили безопасность Союзного государства

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили обеспечение безопасности Союзного государства, сообщает белорусское минобороны.

В ходе телефонных переговоров министры обсудили реализацию совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, указано в сообщении.

Кроме того, были затронуты вопросы подготовки к совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, запланированным на следующий год.

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