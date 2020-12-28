Беспилотник «Орион» впервые показан в ударном варианте

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте календарь на грядущий год, в котором показан беспилотник «Орион» в ударном варианте.

Данный летательный аппарат был создан в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», он имеет несколько подвешенных корректируемых авиабомб КАБ-20.

На снимке он запечатлен в пустынном камуфляже. «Орион» оборудован спутниковыми или лазерными системами самонаведения и справится с высокоточным поражением легкобронированной техники и живой силы противника.

В календаре также представлены фото других современных аппаратов: тяжелого ударного беспилотника «Охотник», истребителя пятого поколения Су-57, танка Т-90М «Прорыв», БМП «Армата» и не только.

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