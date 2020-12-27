Украинский генерал предсказал потерю Украиной шести областей

Бывший глава милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль предрек Украине потерю территорий.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Апостроф».

«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все», – отметил Москаль.

Генерал напомнил, что проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области Украины.

Проект «Новороссия» возник на Украине после событий 2014 года и предполагал объединение под этим брендом нескольких регионов, стремящихся к независимости от Украины.

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