В МО заявили о риске «серьезных инцидентов» из-за активности НАТО у границ России

Рост активности Североатлантического альянса у российских границ может привести к «серьезным инцидентам», заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью «Российской газете».

«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», – отметил замминистра.

В качестве примера Фомин привел учения отряда боевых кораблей военно-морских сил НАТО в Баренцевом море, полеты американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В рядом с границами России, а также проход эсминца ВМС Великобритании «Dragon» через территориальное море России в районе мыса Херсонес и заход эсминца ВМС США »Джон Маккейн» в залив Петра Великого.

По словам замминистра, все эти действия «имели открытый провокационный характер», а избежать инцидентов удалось исключительно благодаря профессионализму российских летчиков и моряков.

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