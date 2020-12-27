Россия примет меры в случае развертывания ракет США в Европе

Если Соединенные Штаты не присоединяться к мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности, российская сторона примет ответные меры, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«В случае, если наш призыв не найдет поддержки, и начнется развертывание в Европе американских ракет, мы оставляем за собой право на адекватные ответные меры», – подчеркнул Фокин.

Ранее Россия предложила странам Североатлантического альянса присоединиться к российскому мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности, чтобы минимизировать последствия развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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