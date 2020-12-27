В Минобороны объяснили необходимость базы ВМФ России в Судане

Создание базы Военно-морского флота России в Судане не предполагает агрессии против других государств, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью «Российской газете».

«Россия заинтересована в военном присутствии в регионе с целью борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей, а также обеспечения безопасного коммерческого судоходства», – объяснил Фомин.

Кроме того, Африка и Ближний Восток являются ключевым регионом, и Россия регулярно расширяет там свое присутствие, подчеркнул замминистра.

По его словам, создание базы ВМФ РФ в Судане сформирует условия для безопасной морской деятельности не только для России, но и для других государств.

Ранее сообщалось, что Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане. В соответствии с условиями договоренности, Военно-морской флот России сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане.

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