В Минобороны объяснили необходимость базы ВМФ России в Судане
Создание базы Военно-морского флота России в Судане не предполагает агрессии против других государств, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью «Российской газете».
«Россия заинтересована в военном присутствии в регионе с целью борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей, а также обеспечения безопасного коммерческого судоходства», – объяснил Фомин.
Кроме того, Африка и Ближний Восток являются ключевым регионом, и Россия регулярно расширяет там свое присутствие, подчеркнул замминистра.
По его словам, создание базы ВМФ РФ в Судане сформирует условия для безопасной морской деятельности не только для России, но и для других государств.
Ранее сообщалось, что Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане. В соответствии с условиями договоренности, Военно-морской флот России сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане.
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