На аэродроме в Таганроге ужесточили охрану после кражи с «самолета Судного дня»

После инцидента с кражей аппаратуры с так называемого «самолета Судного дня» (воздушного командного пункта Ил-80) в начале декабря, на аэродроме Таганрог-Южный был усилен режим доступа и охраны, передает ТАСС со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в Ростех).

В организации сообщили, что по факту данного инцидента ведется следствие, организована комплексная проверка всех обстоятельств и деталей случившегося.

«Несмотря на то, что следствие еще не завершено, режим доступа на аэродром дополнительно ужесточен, приняты дополнительные меры усиления режима охраны предприятия», — рассказали в ОАК.

Ранее сообщалось, что из «самолета Судного дня» пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков. В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников. В Объединенной авиастроительной корпорации позже заявили, что были украдены блоки второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением этого воздушного судна. По факту кражи имущества из Ил-80 было возбуждено уголовное дело.

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