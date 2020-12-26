В ОАК сообщили, какое оборудование украли с «самолета Судного дня»

Оборудование, которое было украдено в начале декабря в Таганроге с так называемого «самолета Судного дня» (воздушного командного пункта Ил-80), не было связано с непосредственным функциональным предназначением самолета. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В корпорации рассказали, что воздушное судно прибыло в город для проведения плановых работ.

«Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета»,— сказали в ОАК.

Ранее сообщалось, что из «самолета Судного дня» пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков. В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников. По факту кражи имущества из этого воздушного судна было возбуждено уголовное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Будут приняты меры: по факту ЧП с самолетом «судного дня» проведут расследование

— Военный эксперт рассказал, чем грозит кража оборудования с «самолета Судного дня»

— Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»