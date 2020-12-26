СМИ: турецкие военные приступят к службе в центре по Карабаху в январе

Турецкие военнослужащие под командованием бригадного генерала отправились в Азербайджан. Об этом информирует турецкий телеканал NTV.

Отмечается, что военные из Турции должны приступить к службе в совместном с Россией наблюдательном центре по Нагорному Карабаху в январе 2021 года.

1 декабря минобороны Турции сообщило, что Анкара и Москва по итогам технических переговоров заключили соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Официальный представитель российской Минобороны Игорь Конашенков подчеркнул, что центр будет размещен на территории Азербайджана, а численность российского и турецкого персонала в организационной структуре центра будет равнозначной.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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