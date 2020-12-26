Военнослужащих Каспийской флотилии начали вакцинировать от коронавируса

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Военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) в Дагестане начали вакцинировать от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что вакцинацию осуществляют медики поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО России» в Каспийске.

Завершение вакцинации первым компонентом препарата запланировано на 30 декабря текущего года.

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