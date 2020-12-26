В России начался экспорт модернизированных станций разведки «ПОСТ-3М»
Ника Пикекатлет
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Россия начала экспортные поставки модернизированных наземных станций радиотехнической разведки «ПОСТ-ЗМ», которые способны обнаруживать наземные, морские и воздушные цели. Об этом сообщает ТАСС.
Станции были разработаны концерном «Вега» холдинга «Росэлектроника», который входит в Ростех.
«В рамках первого экспортного контракта, заключенного «Рособоронэкспортом», на эту станцию мы изготовили и спецэкспортер передал иностранному заказчику первую партию изделий», — рассказал генеральный директор концерна Вячеслав Михеев.
По его словам, «ПОСТ-3М» является полностью автономной, а также размещается на автомобиле.
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