ЛНР предоставит политическое убежище украинцам

Закон, позволяющий предоставлять убежище лицам, которых по политическим причинам преследуют на подконтрольной Украине территории, был принят главой самопровозглашенной Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Об этом говорится в сообщении на его сайте.

«В результате этого закон вступает в юридическую силу и предоставляет тысячам людей защиту и право на справедливость, в которых они так нуждаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный закон позволит предоставить политическое убежище тем гражданам Украины, которые «подвергаются травле со стороны своего государства».

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС).

За пять лет после этого более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек. В ноябре 2019 года ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек.

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