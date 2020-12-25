Зеленский заявил о мобилизации всех украинцев в случае войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности воевать в случае «нападения» России со стороны Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Он подчеркнул, что в таком случае для населения Украины ситуация будет очень сложной, поскольку будут мобилизованы все граждане: и мужчины, и женщины.

При этом Зеленский отметил, что даже не хочет представлять такого развития событий и выразил надежду на то, что это невозможно.

В заключение он добавил, что в России это прекрасно понимают.

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