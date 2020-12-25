МИД России обвинил США в попытке обострить гонку вооружений

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков заявил, что некоторые страны пытаются обострить уже ведущуюся гонку вооружений, в том числе США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, гонка высокотехнологичных вооружений, в том числе гиперзвуковых, безусловно, началась, однако ничего нового в этом нет.

Как отмечает Ермаков, разработкой гиперзвуковых вооружений помимо ведущих в военном плане держав занимается около десятка стран.

«Другое дело, что сейчас в некоторых странах такую конкуренцию пытаются обострить под соусом концепции «соперничества великих держав», в том числе в технологической сфере. США явно вознамерились всеми способами добиться односторонних военных преимуществ в духе приснопамятной рейгановской идеи «мира с опорой на силу», — выразил мнение дипломат.

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