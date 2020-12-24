ОБСЕ обнаружила пропажу военной техники ВСУ в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружила исчезновение военной техники украинской армии в Донбассе. Об этом сообщается на сайте миссии.

В результате проверки выяснилось, что из места размещения украинского вооружения в Донецкой области пропали 93 танка Т-64.

Кроме того, сотрудники миссии обнаружили пропажу восьми 152-миллиметровых гаубиц 2С3 «Акация» и шести 122-миллиметровых 2С1 «Гвоздика».

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