ОБСЕ обнаружила пропажу военной техники ВСУ в Донбассе
Валерия Исполатова
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружила исчезновение военной техники украинской армии в Донбассе. Об этом сообщается на сайте миссии.
В результате проверки выяснилось, что из места размещения украинского вооружения в Донецкой области пропали 93 танка Т-64.
Кроме того, сотрудники миссии обнаружили пропажу восьми 152-миллиметровых гаубиц 2С3 «Акация» и шести 122-миллиметровых 2С1 «Гвоздика».
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