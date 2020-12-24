Российская армия начала получать системы минирования «Земледелие»

Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» начала поступать в российскую армию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Разработкой и производством боевой машины занималось НПО «Сплав» имени Ганичева, входящая в «Ростех».

Система предназначена для установки минных полей с помощью программируемых боеприпасов. Используемые в таких снарядах мины способны самоликвидироваться или деактивироваться в заданное время.

В состав «Земледелия» входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов.

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