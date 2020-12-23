Первый полк «Авангардов» будет полностью укомплектован в 2021 году

Первый полк гиперзвуковых комплексов «Авангард», заступивший на боевое дежурство в конце 2019 года в Оренбургской области, будет полностью укомплектован в конце 2021 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«В составе первого полка Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) к концу следующего года будет шесть шахтных пусковых установок. Таким образом, он будет доведен до штатного состава», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что полностью укомплектованный полк составляет шесть комплексов.

«Авангард» — новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах — скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ).

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