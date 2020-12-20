В Карабахе найдены пропавшие 70 дней назад армянские военные

Шестеро армянских солдат-срочников, которые считались пропавшими в течение 70 дней, обнаружены в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян на своей станице в Facebook.

Военнослужащие были обнаружены на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, отметил Арутюнян. В настоящее время военные возращены на родину.

В поисковых операциях принимали участие российские миротворцы, рассказал глава непризнанной республики. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и командиру российского миротворческого контингента в Карабахе Рустаму Мурадову.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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