Украинский генерал пояснил невозможность «хорватского сценария» в Донбассе

Украинский генерал Виктор Назаров заявил, что в Донбассе невозможно реализовать «хорватский сценарий».

«Приводят примеры, что надо было, как Хорватия делать против Сербии, когда, как помните, была у них война. Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык», — сказал он в эфире «4 канала». Военный напомнил, что за спиной Хорватии было НАТО — «мощные вооруженные силы».

Назаров отметил, что попытка фронтального наступления в Донбассе была рискованной из-за значительный потерь боевого потенциала.

В августе 1995 года Хорватия начала операцию «Буря», в ходе которой ликвидировала самопровозглашенную Республику Сербская Краина, существовавшую четыре года. За 84 часа хорватские военные взяли под контроль сербские территории.

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