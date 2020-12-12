Ереван заявил, что Азербайджан перешел в наступление на юге Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление на юге непризнанного Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны Армении. Об этом пишет ТАСС.

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Армения предпринимает соответствующие оборонительные действия.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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