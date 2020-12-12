Подлодка «Владимир Мономах» впервые выстрелила сразу 4 ракетами «Булава»

Атомная подлодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые осуществила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» в субботу, 12 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Отмечается, что запуск ракет был произведен в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из Охотского моря.

По данным Минобороны, полет баллистических ракет «Булава» прошел в штатном режиме. В дальнейшем боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа.

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