На месте гибели экипажа вертолета Ми-24 в Армении открыт памятный камень

Памятный камень был открыт 12 декабря в районе населенного пункта Ерасх Араратской области Армении, где в начале ноября вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в память о погибших летчиках был проведен молебен.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Жертвами происшествия стали майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, еще один военнослужащий получил ранения. В азербайджанском МИД признали, что вертолет был сбит ВС страны по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.

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