Появилось видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Минобороны России показало видео с испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Кадры опубликованы в YouTube-канале ведомства.

На записи запечатлен пуск ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море.

Как отмечается в сообщении под видео, скорость полета ракеты превысила 8 махов. По данным объективного контроля, береговая цель была успешно поражена.

В министерстве отметили, что это не первый успешный пуск «Циркона». Испытательные стрельбы уже проходили в октябре и ноябре текущего года.

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