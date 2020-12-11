Появилось видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Валерия Исполатова
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Минобороны России показало видео с испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Кадры опубликованы в YouTube-канале ведомства.
На записи запечатлен пуск ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море.
Как отмечается в сообщении под видео, скорость полета ракеты превысила 8 махов. По данным объективного контроля, береговая цель была успешно поражена.
В министерстве отметили, что это не первый успешный пуск «Циркона». Испытательные стрельбы уже проходили в октябре и ноябре текущего года.
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