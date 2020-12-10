Корабли России примут участие в учениях со странами НАТО впервые за 10 лет

Корабли Военно-морских сил России проведут учения со странами НАТО впервые за 10 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Участниками «АМАН-221» помимо России станут Пакистан, США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка и Индонезия.

Учения пройдут в феврале 2021 года в акватории Карачи.

Отмечается, что последний раз ВМФ России действовали вместе с кораблями НАТО в 2011 году у берегов Испании в рамках учений «Болд Монарх».

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