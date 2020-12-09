В Германии хотят повысить расходы на оборону из-за «программы вооружений» РФ

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что необходимость повышения расходов на оборону обусловлена «программой вооружений» российской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не должны ошибочно полагать, что можно разделить вопросы наращивания вооружений и разоружения, диалог, дипломатию и военную силу», — сказала она.

Она напомнила в этой связи о словах уполномоченного Бундестага по вопросам обороны Ханса-Петера Бартельса, выступавшего за ведение дипломатических переговоров «с позиции силы». «И тот, кто серьезно занимался программой вооружений российской стороны, понимает, о чем говорит Бартельс. Поэтому мы в действительности должны инвестировать, особенно в будущем, в наши оборонные мощности», — считает Крамп-Карренбауэр.

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