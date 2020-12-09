В Кремле уверены, что будет расследована кража аппаратуры с «самолета Судного дня»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что кража аппаратуры с самолета Ил-80, известного под названием «самолет Судного дня», будет расследована.

«Разумеется, будут сделаны выводы. Такое ЧП, поэтому, конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось впредь», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что воздушный командный пункт самолета Ил-80, известного как «самолет Судного дня», обокрали в Таганроге.

Из самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков. В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников.

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