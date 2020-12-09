Более 8,5 тысяч российских военных привились от коронавируса

Более 8,5 тысяч российских военнослужащих уже привились от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании c руководящим составом Вооруженных сил страны, передает «Интерфакс».

По его словам, в целях наращивания до конца декабря планируется получить еще 100 тысяч доз российской вакцины от COVID-19.

Министр отметил, что в настоящее время армия уже получила 14,5 тысяч доз вакцины, их получат военные округа, Северный флот и центральный аппарат Министерства обороны РФ. Кроме того, на базе военно-медицинских организаций для проведения вакцинации сформировано более 300 бригад медиков.

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных Силах контролируемая. Благодаря принятым мерам, заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тыс. человек на 25% ниже, чем по стране», — уточнил Шойгу.

27 ноября глава Минобороны РФ сообщил, что более 400 тысяч российских военнослужащих пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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