Конгресс США одобрил новые санкции в отношении «Северного потока — 2»

Палата представителей Конгресса США утвердила военный бюджет, против которого ранее выступал американский президент Дональд Трамп. Таким образом, депутаты палаты проголосовали за ужесточение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Эти ограничительные меры есть в проекте американского военного бюджета на 2021 финансовый год, передает РИА «Новости».

Данный законопроект поддержали свыше 300 из 438 депутатов палаты представителей.

Позднее голосование по этому проекту состоится в Сенате.

Ранее президент США Дональд Трамп грозил заблокировать документ, так как в его тексте нет пункта об отмене защиты технологических компаний от судебных исков за размещение, удаление или модерирование пользовательского контента.

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