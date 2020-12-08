Умер последний министр обороны СССР Шапошников

Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался в возрасте 78 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя аппарата «Клуба военачальников России» Николая Дерябина.

По его словам, похороны пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах. Причина и обстоятельства смерти бывшего военачальника на данный момент не сообщаются.

Шапошников родился в 1942 году, с 1959 года служил в советских Военно-воздушных силах. Занимал пост министра обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года, в 1992 году был назначен главнокомандующим Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств (СНГ).