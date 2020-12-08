Интерфакс: арсенал оружия нашли в квартире мастера Центра имени Хруничева в Москве

В Москве правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в квартире мастера АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» на севере города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В квартире на Магистральном переулке задержан мастер производственного участка АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», — уточнил собеседник агентства.

У мужчины нашли и изъяли порядка 15 пистолетов, два револьвера и 93 патрона различного калибра.

По данным другого источника, задержанный является коллекционером-оружейником, все изъятое оружие относится к концу XIX — началу XX века.

В отношении мастера возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).

Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности.

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