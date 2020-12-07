Начата проверка по факту кражи техники из «самолета Судного дня»
Транспортная полиция проводит проверку по факту кражи техники из «самолета Судного дня» Ил-80. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД Андрея Гончарова.
Он подтвердил, что в МВД поступило заявление о вскрытии одного из грузовых люков самолета.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сказал Гончаров.
Ранее сообщалось, что воздушный командный пункт Ил-80, известный как «самолет Судного дня», обокрали в Таганроге.
Из самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков. В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников.
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