Начата проверка по факту кражи техники из «самолета Судного дня»

Транспортная полиция проводит проверку по факту кражи техники из «самолета Судного дня» Ил-80. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД Андрея Гончарова.

Он подтвердил, что в МВД поступило заявление о вскрытии одного из грузовых люков самолета.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сказал Гончаров.

Ранее сообщалось, что воздушный командный пункт Ил-80, известный как «самолет Судного дня», обокрали в Таганроге.

Из самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков. В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников.

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